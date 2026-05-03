POBESNEO ZBOG GLUMATANJA EMBIDA! Superstar Bostona posle eliminacije opleo po Kameruncu i NBA: Nagradili su ga za to - tatkva je liga u kojoj se nalazimo!
Košarkaši Filadelfije izborili su plasman u polufinale Istočne konferencije NBA lige, pošto su u majstorici prve runde u "TD Gardenu" savladali favorizovane Boston Seltikse rezultatom 109:100.
Filadelfija je tako postala tek 14. ekipa u istoriji NBA koja je uspela da dobije plej-of seriju nakon što je gubila sa 3:1. Fila je uspela da veže tri uzastopne pobede, uključujući dve na parketu protivničkog tima.
Junak serije bio je Kamerunac Džoel Embid, koji je u majstorici zabeležio 34 poena uz 12 skokova.
Bivši MVP NBA lige nakon meča se našao na meti kritika od strane navijača i igrača Seltiksa zbog "glumatanja" na terenu.
Džejlen Braun, koji je u par navrata ulazio u sukob sa Embidom tokom meča, smatra da je Kamerunac bio previše zaštićen od strane sudija, koje su tolerisale njegova "bacakanja".
"Mislim, bilo je teško. Embid je pravio pritisak, na sve naše centre, na naše bekove, nismo zapravo imali odgovor za njega. On je jednostavno, znate, ima veliko telo. On se takođe bacakao okolo i dobio dodatne faulove i takve stvari. Nagradili su ga za to, ali to je liga u kojoj se nalazimo", rekao je Braun.