Košarkaši Filadelfije izborili su plasman u polufinale Istočne konferencije NBA lige, pošto su u majstorici prve runde u "TD Gardenu" savladali favorizovane Boston Seltikse rezultatom 109:100.

Filadelfija je tako postala tek 14. ekipa u istoriji NBA koja je uspela da dobije plej-of seriju nakon što je gubila sa 3:1. Fila je uspela da veže tri uzastopne pobede, uključujući dve na parketu protivničkog tima.

Junak serije bio je Kamerunac Džoel Embid, koji je u majstorici zabeležio 34 poena uz 12 skokova.

Bivši MVP NBA lige nakon meča se našao na meti kritika od strane navijača i igrača Seltiksa zbog "glumatanja" na terenu.

Džejlen Braun, koji je u par navrata ulazio u sukob sa Embidom tokom meča, smatra da je Kamerunac bio previše zaštićen od strane sudija, koje su tolerisale njegova "bacakanja".