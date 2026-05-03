Nesvakidašnje scene stižu sa košarkaških terena u Demokratskoj Republici Kongo, gde je duel između Šoks Sporta i Siti Kauke prerastao u potpuni haos nakon jednog šokantnog poteza koji je obišao društvene mreže.

Košarkaš domaće ekipe Roli Fula je pogodio šut iz ćoška za tri poena, a onda nekoliko trenutaka kasnije je usledio potez koji je potpuno promenio tok utakmice. Zbog poteza protivničkog košarkaša prilikom šuta za tri, Fula ga je brutalno udario pesnicom.

Rival je posle udarca pao na parket kao pokošen.

Taj trenutak bio je okidač za potpuni haos na terenu. Igrači oba tima odmah su utrčali u gužvu, došlo je do guranja, koškanja i razmene udaraca, a sudije i članovi stručnih štabova jedva su uspeli da spreče još veći incident.

Zbog situacije je utakmica odmah prekinuta, a organizatori su odlučili da se utakmica nastavi narednog dana, bez prisustva publike.

Nakon što se snimak incidenta proširio internetom i izazvao brojne reakcije ljubitelja košarke širom sveta, oglasio se i sam Roli Fula, koji je javno priznao grešku i uputio izvinjenje.

"Predstavljam svoje iskreno izvinjenje za svoj gest u poslednjoj utakmici. Znam da je ovaj gest mogao da razočara ljubitelje košarke blizu i daleko, i duboko mi je žao. Moj stav ne odražava ni moje vrednosti ni vrednosti mog tima".

