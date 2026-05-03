KK Crvena zvezda ne opravdava postupak našeg igrača , koji je izazvan i koji je učestvovao u ovom sukobu. On već snosi posledice i kažnjen je. Međutim, nećemo dozvoliti da se jedan neprimeren događaj na košarkaškom terenu (u kome mnogi koji su učestvovali nisu ni sankcionisani, poput cele klupe KK Zlatibor, uključujući i njihovog predsednika) mnogi koriste da ga u svojim “analizama” izjednačavaju sa skandaloznim tučama ispred noćnih barova (koja još uvek nema svoj epilog) ili se čak bave i navodnim privatnim problemima našeg igrača – u pokušaju da od krivca naprave žrtvu!

Predsednik KK Crvena Zvezda Željko Drčelić: “Mi kao klub pokušavamo da uspostavimo novi pristup u srpskoj košarci i gospodsko ponašanje u kome nećemo reagovati na svaku provokaciju Ili pokušaje iznošenja neistina. Međutim, prljava i prizemna kampanja koja se vodi već dva dana protiv KK Crvena zvezda i našeg prvotimca Nikole Kalinića prevršila je svaku meru. Ceo Klub, ali i lično kao predsednik, stajemo u potpunosti iza našeg igrača koji je nakon utakmice, izložen napadima koji nemaju nikakve veze sa događajima na parketu! Nikola Kalinić je kažnjen. Tu kaznu je zaslužio prema pravilniku, kao i ostali prvotimci kluba čiji sam predsednik. Međutim iako je tu priča, verujemo trebalo da se završi, postala je incijalna kapisla za mnoge koji leče svoje frustracije, svoje probleme i upiru prstom u Crvenu zvezdu. Nikola Kalinić je, vođa, čovek koji se nesebično daje klubu. Pošto izgleda moram da podsetim zaboravne, košarkaš je koji ima najveću karijeru od svih aktera ovih utakmica, čovek koji se vratio u nacionalni tim nakon pet godina samo kako bi pomogao reprezentaciji Srbije. U Crvenoj zvezdi je bio u dobrim i lošim momentima. Ima ih i on kao igrač, ali je i dalje pobednik, osvajač Evrolige, višestruki osvajač brojnih titula sa Crvenom zvezdom, ima ih čak 8 i mnogo znači klubu i u trenucima kada mu ne ide. Zato je vreme da zaćute oni koji ne mogu u isti koš i rečenicu sa njim. Kao predsednik kluba, ali i kao čovek, neću dozvoliti da se Nikola Kalinić napada na ovako krajnje prizeman način. Takođe, i da se koristi kao sredstvo i povod za napad na Crvenu zvezdu. Kao veliki klub nećemo dozvoliti raznoraznima ovakve napade kao i da svoju "reputaciju" grade na štetu našeg kluba i naših košarkaša", rekao je predsednik crveno-belih, a navedeno je u objavi na klupskom sajtu.