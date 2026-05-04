To ga je tokom igračke karijere često stavljalo u nezgodne situacije. Sada, kada je daleko od parketa i profesionalnog sporta, deluje da je još otvoreniji nego ranije, pa bi njegov najnoviji intervju mogao da izazove brojne reakcije ne samo u Hrvatskoj, već i širom regiona.

Tokom razgovora za "Indeks", pokrenuta je tema njegovog odnosa prema nacionalnom timu Hrvatske, kao i perioda iz 2009. godine kada je, uprkos solidnom rezultatu na Evropskom prvenstvu, ostao bez mesta u reprezentaciji zbog javno iznetih zamerki. Kasun je bez ustručavanja objasnio šta ga je tada najviše pogodilo.

"Imao sam veliku želju igrati te 2009. godine s Nikolom Vujčićem, dominirali smo Evropom, a na tom smo prvenstvu proveli samo sedam minuta zajedno na terenu. Jasmin Repeša je vodio na Evrobasket osam centara. Kakve to veze ima sa životom?", upitao se Mario Kasun i potom povisio ton:

"Ne želim uopšte ulaziti dublje u tu priču. Se*e mi se od nje. Reprezentacija je za mene bila najveće gubljenje vremena. Boli njih ku**c danas za mene, gde sam, od čega živim i imam li šta da jedem".

Nakon oštrih reči, nekadašnji centar ipak je pokušao da spusti tenziju, ali je jasno stavio do znanja da neke stvari nije zaboravio.

Posle svega, Mario Kasun smiruje strasti, ali ne oprašta kritičarima.

"Bilo je lepo igrati za Hrvatsku, bila mi je čast. Ali svaku sezonu dolaziš povređen i samo vučeš tu povredu jer nemaš vremena kad da se oporaviš. Onda te neko nakon takve patnje proziva da se ne boriš dovoljno za Hrvatsku. Jako ružno. Tri godine sam bio prvi centar reprezentacije".

Govoreći o odluci da se definitivno udalji od nacionalnog tima, Kasun tvrdi da mu je svega jednostavno bilo preko glave.

"Otišao sam jer nisam više mogao da slušam neke balavce, kretene, sinove trenera da dobacuju. Šta meni to treba? Suspendovali su me na početku karijere na četiri godine. Pa zašto sam uopšte igrao za Hrvatsku?", pita se Kasun.

U nastavku razgovora dotakao se i igrača protiv kojih mu je bilo najteže da igra, pa je posebno izdvojio Nikolu Pekovića, uz priznanje da ga je bilo gotovo nemoguće pomeriti iz reketa. Takođe, imao je samo reči hvale za atmosferu koju prave navijači Crvene zvezde i Partizana.

"Partizan i Crvena zvezda imaju najbolje navijače u košarci. Ne govorim to samo ja, nego ceo svet. Imao sam priliku nedavno otići na utakmicu u Beograd s prijateljem. Ti ljudi mene više poštuju kao sportistu nego u Hrvatskoj. Priče o ratu, ustašama, četnicima, to su priče za malu decu. Ako voliš sport, poštuješ svakog sportistu iz bilo koje države.

Srbi imaju tradiciju košarke i zato su tu gde jesu. Šta bi ja sad trebalo da kažem, da su najbolji navijači u Zadru? Tamo su me udarili zastavom u glavu u Jazinama. Kad si na terenu protiv Zvezde ili Partizana, čak i ne doživiš atmosferu toliko dobro kao kad si na tribinama. Takvo nešto ne postoji u svetu".

Na pitanje da li postoji klub za koji posebno navija, Kasun je dao zanimljiv odgovor i objasnio kako danas gleda na sport i rivalstva.

"Nemam nijedan klub za koji navijam. Ja sve sportove volim da pratim i navijam za naše reprezentacije. I kad naši popuše, onda navijam za komšije - za Slovence, Bosance, Srbe. Nisam fanatik kao pre. Znao sam se sekirati kad bismo izgubili. Bio sam sportista, poraz je deo sporta".

Ko je Mario Kasun?

Mario Kasun nedavno je napunio 46 godina, a rođen je u Vinkovcima. Prve ozbiljne košarkaške korake napravio je u Gorici, nakon čega je igrao i za Zrinjevac, da bi potom odlučio da karijeru nastavi u Sjedinjenim Američkim Državama kroz NCAA sistem, gde je izabrao Gonzagu. Zbog te odluke, kako se navodi, imao je ozbiljne probleme sa Košarkaškim savezom Hrvatske i dugo nije mogao da igra.

Profesionalni povratak usledio je u Nemačkoj kroz nastupe za Keln i Frankfurt, što mu je kasnije otvorilo vrata NBA lige. U najjačoj ligi sveta proveo je dve sezone u Orlandu, a potom se 2006. godine vratio u Evropu. Nosio je dres Barselone pod vođstvom Duška Ivanovića, za čije je treninge jednom rekao da su ga "skoro ubili". Tokom bogate karijere igrao je još za Efes, Zagreb, Montepaski, kao i Al Vasl iz Dubaija, pre nego što je 2014. godine odlučio da stavi tačku na profesionalno bavljenje košarkom.

