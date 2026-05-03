Mario Hezonja je oduševio sve postigavši 40 poena u utakmici protiv Mursije, a njegov indeks je bio neverovatnih 53.
ŠTA JE URADIO MARIO HEZONJA: Svi su u čudu, hrvatski košarkaš bez milosti!
Hrvatski košarkaš Mario Hezonja postigao je 40 poena i upisao indeks 53 u utakmici Lige Endese između Real Madrida i Mursije.
Madriđani su posle preokreta u poslednjoj deonici, i produžetka, pobedili goste rezultatom 131:123.
Mario Hezonja
Hrvatski košarkaš bio je neumoljiv van linije za tri poena odakle je pogodio osam šuteva iz 12 pokušaja. Pogodio je isti broj trojki koliko i preostali saigrači.
