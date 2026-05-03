Hrvatski košarkaš Mario Hezonja postigao je 40 poena i upisao indeks 53 u utakmici Lige Endese između Real Madrida i Mursije.

Madriđani su posle preokreta u poslednjoj deonici, i produžetka, pobedili goste rezultatom 131:123.

Mario Hezonja Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Hrvatski košarkaš bio je neumoljiv van linije za tri poena odakle je pogodio osam šuteva iz 12 pokušaja. Pogodio je isti broj trojki koliko i preostali saigrači.

Duel Hezonje i Vašingtona i trojka odluke Feliza na Partizan Real Izvor: TV Arena sport