Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19.00 časova igraju odlučujuči meč, odnosno majstoricu plej-in faze za plasman na Fajnal for Košarkaške lige Srbije protiv ekipe Zlatibora iz Čajetine.

Prethodni meč u Čajetini je Zlatibor uspeo da dobije posle neverovatne drame (94:89), ali i mnogih scena koje nisu baš primerene sportskim terenima. Posle toga je Nikola Kalinić suspendovan na dve utakmice i moraće da plati kaznu od 7.000 evra.

Kažnjeni su i Ebuka Izundu i Dejan Davidovac sa jedne, kao i klub Zlatibor i igrači Matej Čibej, Stefan Savić i Terens-Hanter Vitfild sa druge strane.

Zbog svega ovoga meč ima poseban značaj, pa ga je i Zvezda najavila vrlo interesantnim rečima u svom video snimku na društvenoj mreži Instagram.

- Sumnjaju neki da bodrimo pogrešan tim - pisalo je, pre nego što su usledili kadrovi sa utakmica Zvezde protiv Zlatibora.

