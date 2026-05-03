Rakočević je dao svoj sud kakva dvojica igrača fale crveno-belima kako bi bili rame uz rame sa najvećim evropskim klubovima. Prema njegovim rečima, plejmejker sa konzistentnim šutom i bek šuter bi bila dragocena pojačanja za ekipu Saše Obradovića.

Jedan od igrača koje najviše ceni i imaju "stari šmek" je Fakundo Kampaco, koji je već nosio dres beogradskih crveno-belih. Rakočević smatra da je to tip košarkaša koji je najviše potreban Crvenoj zvezdi.

"Mislim da bi Zvezdi bio potreban jedan plejmejker koji je izuzetno pouzdan i koji na kraju utakmice zna da napravi dobru odluku, i onako baš da bude pouzdan. Ne kažem da to Mekintajer nije, on sa svojih dosta kvaliteta ima šut koji nije konzistentan. Nekad može da pogodi jako teške i nemoguće šuteve, ali onda promaši neke jednostavnije. To kada bi uspeo da razvije, bio bi za još jedan nivo bolji", rekao je Rakočević u podkastu "Alesto" i nastavio:

"Zvezdi fali neki klasičan šuter da znaš da ako je sam, da će pogoditi kao Majk Džejms primera radi, ili neko tog tipa. Ta dva tipa igrača recimo fale. Ima mnogo vrhunskih igrača po Evropi, jako je vredan centar koji može da pogodi sa poludistance i trojke, a opet da je jak ispod koša, kao na primer Jan Veseli."

Jako je nezahvalno imenovati igrače koje bi doveo u Zvezdu, ali njegova poruka je jasna. "Ako me neko pita kako bih ja sastavio tim Crvene zvezde, ne mogu jer ne znam koji će igrači ostati, a koji idu. Ovako odokativno, još jedan dobar plejmejker tipa Kampaco koji ne bi izgubio loptu na kraju, koji bi napravio neku jako tešku asistenciju i jedan pouzdan šuter."

Analizirao je gde je Zvezda pogrešila. Rakočević smatra da su Crvena zvezda i Partizan propustili veliku šansu u Evroligi. Nisu iskoristili izostanak ruskih klubova, situaciju na Bliskom istoku, veliku armiju navijača, uz nikad veće budžete da naprave neki veći rezultat u sezoni.

Gde je bio problem? "Zvezda je posle pobedila kući Fenerbahče i Real Madrid i Panatainaikos je pobeđen, mislim da je stvarno Zvezda pokazivala da može da dođe do plej-ofa, ali fale tu neke stvari. Nije dovoljno potpisati 20 odličnih igrača i misliti da je to garant za uspeh. Mora postojati veliko košarkaško znanje, tradicija, dugoročni plan, priprema za te utakmice. Tu se dele velike ekipe, od onih koji to nisu. Zato su Real, Panatinaikos i Olimpijakos našli način da budu u najboljoj formi kada je najbitnije. Prevelika je rotacija, previše igrača je promenjeno, teško je to treneru da spakuje u homogeni kolektiv koji može da funkcioniše. Zvezda je platila danak mnogo promena, velika je šteta jer su imali jednu od tri najbolje publike u Evropi i ekonomsku moć. Mi imamo problem sa Makabijem koji nema svoj teren, sve te stvari nisu uspele da se iskoriste, ni Zvezda ni Partizan. Pitanje je da li će se ovako otvoren put pojaviti sledećih godina", jasan je bio legendarni as.