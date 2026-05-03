Predsednik Zlatibora Rajko Pelverović osvrnuo se na incident sa utakmice protiv Crvene zvezde.

Zlatibor - Crvena zvezda tuča

Nikola Kalinić je bio glavni akter, pošto se tokom meča potukao, da bi i nakon susreta imao sukob sa navijačima na tribini.

"Jesam vređao Nikolu Kalinića, ali u kom momentu i na koji način?", rekao je Pelverović za "Sport klub" i dodao:

"Za vreme trajanja pres konferencije, cela naša uprava bila je u sali koja se nalazi na vrhu tribine. Na pola pres konferencije čula se buka spolja. Izašli smo ispred prostorije i na trbinama sam video tri nepoznata momka, verovatno navijača koji su se odgurivali sa Kalinićem, Davidovicem i Izunduom".

"Pitao sam, pošto je Kalinić bio najglasniji – glasnim tonom jer sam bio na dvadeset metara od njega: 'Alo, čoveče, je l' ti dosta, čemu sve ovo?!' Od njega sam dobio odgovor: 'Šta je, mangupe, siđi dole’. Rekao sam mu: 'Sine, imam 53 godine, ne pada mi na pamet da silazim da se s tobom prepirem'. Na to me je on opsovao i rekao mi: 'Mrš u pi**u materinu, siđi dole'. Nakon toga sam uzvratio istom merom, opsovao sam mu sve po spisku".

Ne želim da se njegovo ponašanje tokom utakmice, koje je bilo užasno, pravda time što sam mu ja rekao, a što je bila reakcija na njegovu psovku. Ja ga na tribine nisam doveo, tu je sam došao tako što je preskočio ogradu, nisu navijači silazili na teren", istakao je Pelverović.