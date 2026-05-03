Košarkaši subotičkog Spartaka poslednji su učesnici plej-ofa ABA lige.

U utakmici odluke, u Laktašima, u okviru plje-ina, ekipa Vlade Jovanovića savladala je domaćina Igokeu 80:68 i nastaviće takmičenje kroz plej-of, dok je za tim iz BiH sezona u regionalnoj ligi, sa ovim mečom, zvanično završena.

Detalji sa meča Mega - Spartak Foto: ABA liga / Dragana Stjepanović

Ševon Tompson bio je ključni igrač u trijumfu Spartaka sa 16 poena i 10 skokova, sakupivši indeks 25.

Sjajna odbrana gostiju u poslednjoj četvrtini bila je zapravo preduna za konačan ishod utakmice - taj deo meča završen je rezultatom 7:14.

Subotičani su uglavnom zatvorili sve prilaze svom košu, limitirali rivala na jednocifren broj poena i trijumf u takvim okolnostima jednostavno nije mogao da dođe u pitanje.

Dalibor Ilić sa 11 poena i Danilo Nikolić bili su preostali "dvocifreni" kod Spartaka.

U poraženom sastavu Džavon Antoni Bes je bio najefikasniji sa 13 poena, Nikola Popović je dodao 12, Nataniel Amir Pjerl-Luis dao je 11.

