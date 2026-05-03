To je epilog polufinalnih utakmica odigranih u beogradskoj hali “Slodes”. U utakmici za treće mesto igraće Senta i Crvena zvezda.

Ekipa trenera Slobodana Subića je bila ubedljiva u prvom polufinalu protiv Sente – 103:47 (19:14, 34:6, 36:12, 14:15). Aleksandra Aleksić je bila najefikasnija u pobedničkom timu sa 22 poena. Jovana Popović je postigla 18 poena, Nikolina Кukić 17, a Valentina Zarić 16 poena. U ekipi Sente najefikasnije su bile S. Marković sa 11 poena i S. Stojkov sa devet poena.

Posle preokreta u drugom polufinalu, ekipa Vojvodine 021 je izborila utakmicu za titulu. Novosađanke su savladale Crvenu zvezdu sa 76:69 (18:17, 12:22, 25:23, 21:7). Tim trenera Milana Ivanića predvodila je Milica Mazić sa 25 poena (8 skokova, 7 asistencija, indeks korisnosti 41). Andrea Sokić je postigla 17 poena, a Anđela Petković je uz 12 poena imala i 18 skokova. U ekipi Crvene zvezde Sanja Akšam je postigla 19 poena 10 skokova), a Sara Tanović 16 (7 skokova).

Finale je na programu u ponedeljak od 17 časova, dok je utakmiza za treće mesto zakazana za 14 časova.