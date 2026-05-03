Slušaj vest

Mega je u polufinalu pobedila crveno-bele 107:82 (21:26, 29:19, 31:22, 27:15). Najefikasniji u pobedničkom timu bili su dvojica igrača sa dabl-dabl učinkom – Petar Bjelica koji je zabeležio 25 poena i 10 skokova i Vuk Stepanović koji je takođe imao 25 poena uz 10 asistencija. Na drugoj strani, Luka Janjušević je postigao 23 poena.

Кošarkaši Dinamika pobedili su u polufinalu Partizan 75:61 (14:!9, 13:17, 15:16, 33:9). Nikola Ivančević je bio najefikasniji u pobedničkoj ekipi sa 17 poena. U crno-belom dresu je najbolji pojedinac bio Uroš Dramićanin sa 15 poena i 11 skokova.

Finale Mega Super – Dinamik BG na programu je u ponedeljak, 4. maja, od 14.30 sati u FMP areni, dok se Partizan i Crvena zveda sastaju u utakmici za treće mesto id 12.00 časova.