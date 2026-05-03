Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se na fajnal-for KLS-a pobedom u četvrtfinalu nad Zlatiborom sa 2:1 u seriji.

Posle meča u kome je Zvezda slavila sa 116:62 oglasio se kapiten crveno-belih Ognjen Dobrić:

"Mislim da je to neka normalna reakcija posle poraza i svega što se desilo. Odgovorili smo na pravi način. Nije bilo provokacija, nije bilo prljavih poteza, jednostavno igrali smo sa velikom energijom. Od početka smo pokazali da smo kvalitetniji i da pobeda ne treba da dođe u pitanje. Cela ekipa je to ispratila, nije bio samo jedan igrač. Svi koji su ušli sa klupe i mladi, svi su pokazali energiju. Očekuje nas najbitnija utakmica sezone. Ovo je pravi način kako treba da igramo".

Dobrić je naglasio da poraz u Čajetini nije bio lako prihvaćen, ali da je upravo to bio dodatni motiv za snažan odgovor na terenu.

"Znate kako, kad se izgubi tako neka utakmica. Nije lako, nije lepo. Bili su sastanci, pričali smo u svemu i evo, bila je reakcija. Nadam se da ćemo zadržati ovakvu energiju. Kada igramo ovako, teško da neko može protiv nas".

Kapiten crveno-belih osvrnuo se i na pristup u odbrani, posebno prema organizatoru igre rivala Mateji Čibej.

"Jedan od organizatora igre njihove je on, morali smo da ga sasečemo u startu. Zbog svega što se dešavalo, postojala je malo jača agresivnost, ali bez provokacija".

Istakao je i da je ovakva partija pokazatelj pravog lica ekipe.

"Trebalo je ekipi ovako nešto, kao što vidite ovu reakciju, ovako treba da igramo. Nadam se da smo se probudili kao ekipa i da je ovo naše pravo lice Crvene zvezde".

Govoreći o završnom turniru u Nišu, Dobrić očekuje neizvesne duele.

"Mislim da to donosi jednu dodatnu zanimljivu dimenziju, utakmice na jednu loptu, nikada se ne zna. Kup sistem, može svašta da se desi. Nadam se da će biti zanimljivo i uspešno za nas", zaključio je Dobrić.

