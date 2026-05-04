I za Darka Rajakovića i njegov Toronto sezona je nažalost završena.

Prva runda plej-ofa, Klivlend - Toronto, Darko Rajaković

U odlučujućoj sedmoj utakmici prve runde plej-ofa Istočne konferencije NBA lige Klivlend je pred svojim navijačima posle preokreta savladao Reptorse rezulatom 114:102 i tako izborio plasman u polufinale Istoka.

Zanimljivo, u svih sedam utakmica u ovoj izuzetno uzbudljivoj seriji slavili su domaćini.

Junak pobede bio je Džeret Alen koji je zabeležio 22 poena i čak 19 skokova, čime je izjednačio lični plej-of rekord. Veliku podršku imao je u Donovanu Mičelu, koji je takođe ubacio 22 poena, dok je Džejms Harden dodao 18.

Toronto je bolje otvorio meč i tokom prvog poluvremena imao kontrolu igre, čak i dvocifrenu prednost. Ipak, ključni trenutak dogodio se na prelazu iz druge u treću četvrtinu, kada je Klivlend napravio razornu seriju i potpuno preokrenuo tok utakmice.

Kavalirsi su u tom periodu nadigrali rivala u svim segmentima – dominirali su u skoku, koristili izgubljene lopte protivnika i lako dolazili do poena iz tranzicije. Upravo taj nalet bio je prelomni momenat koji Toronto nije uspeo da zaustavi.

U poraženom timu istakli su se Skoti Barns sa 24 poena i devet skokova, kao i Ar Džej Beret sa 23 poena, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne eliminacija. Dodatni problem za Reptorse bio je izostanak Brendona Ingrama, koji je propustio drugi uzastopni meč zbog povrede.

Trener Toronta Darko Rajaković nije imao zamerke na borbenost svog tima.

"Dali smo sve od sebe, momci su bili sjajni i maksimalno smo otežali posao protivniku. Jako, jako sam ponosan na ovu grupu momaka i borbu koju smo pokazali. Stvorili smo kulturu jednog od najtvrđih timova u ligi. Mnogo ponosa unosimo u to", poručio je Rajaković nakon utakmice.

