Košarkaši Crvene zvezde uspeli su da se iskupe za kiks iz prethodnog meča i sigurnom igrom savladaju Zlatibor u odlučujućoj utakmici četvrtfinala Superlige Srbije, čime su izborili plasman na F4.

Jedan od najzapaženijih bio je Džordan Nvora, koji nije krio zadovoljstvo zbog reakcije ekipe, ali je istovremeno otvoreno govorio o razočaranju posle neočeikvanog poraza u drugoj utakmici.

"Odradili smo ono što je bilo potrebno. Ono što smo prikazali u petak bilo je neprihvatljivo. Danas smo završili posao i idemo dalje", poručio je Nvora nakon meča.

Crveno-beli su ovog puta od starta pokazali odlučnost i nisu dozvolili iznenađenje, za razliku od duela u Čajetini koji je ozbiljno uzdrmao ekipu.

"Bez obzira na energiju, takvu utakmicu ne smemo da izgubimo. To je na nama igračima – moramo da budemo bolji. Nismo smeli da izgubimo na takav način, ali desilo se. Možda je sada to i dobra stvar, da nas pokrene i zapali dodatnu vatru u nama. Bilo nas je sramota, bili smo razočarani… Možda je upravo to bio trenutak da se nešto promeni", iskreno je dodao Zvezdin košarkaš.

Pred ekipom je sada novi izazov, pošto ih očekuje duel sa Cedevita Olimpijom u plej-ofu regionalnog takmičenja.

"Imali smo više vremena nego ranije. Polako se vraćamo u ritam. Kao što sam već rekao, moramo brzo da okrenemo stvari, jer nas čeka plej-of, još jedan težak tim i kvalitetan rivala", zaključio je Nvora.