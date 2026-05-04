Šokantna eliminacija iz plej-ofa ozbiljno je uzdrmala Denver Nagetse i prema najnovijim informacijama iz NBA krugova – pred franšizom iz Kolorada je izuzetno burno leto.

Posle poraza od Minesote, uprava Nagetsa je, čini se, prelomila – tim u ovom sastavu nije dovoljno dobar za najviše domete, pa su na stolu radikalni rezovi. Jedino ime koje nije predmet bilo kakvih razgovora je Nikola Jokić, oko kojeg će se graditi potpuno nova ekipa.

Srpski centar, trostruki MVP, uskoro bi mogao i zvanično da produži saradnju sa klubom, pošto se očekuje da tokom leta potpiše novi, višegodišnji ugovor vredan oko 280 miliona dolara, čime bi dodatno potvrdio status apsolutnog lidera franšize.

Sa druge strane, gotovo svi ostali igrači mogli bi da budu uključeni u potencijalne trejdove. Među njima je i Džamal Marej, Jokićev najbliži saradnik na parketu, koji bi mogao da napusti Denver ukoliko stigne adekvatna ponuda. Imao je iza sebe ima odličnu sezonu, ali je u plej-ofu potpuno podbacio, pa bi njegov ogroman ugovor i planovi kluba mogli bi da dovedu do iznenađujućeg rastanka.

Velika pažnja vlada i oko Erona Gordona, za koga već postoji interesovanje više NBA timova, dok bi zbog ograničenja u budžetu i luksuznog poreza Denver mogao da se odrekne još nekoliko važnih igrača iz rotacije.

Treći najplaćeniji igrač Denvera ove sezone imao je ozbiljnih problema sa povredama, pa je odigrao samo 36 utakmica. On ima još dve godine sa Denverom u vrednosti od preko 70.000.000 dolara, što je ozbiljan teret za klub.

Iza njih nalazi se Kem Džonson, oko čijeg ostanka vlada najveća dilema. Prema informacijama novinara iz SAD, ostanak Kema Džonsona i Pejtona Votsona jednostavno nije opcija zbog ograničenja u "seleri kepu" jer će Denver debelo zagaziti u zonu plaćanja poreza na luksuz. Dakle, klub će i tu morati da preseče. Očekuje se da će Votson ostati u Denveru.

On je sada na isteku poslednje godine ruki ugovora sa platom od 4.300.000 dolara i produžetak bi trebalo da mu donese između 20.000.000 i 30.000.000 dolara godišnje.

U Denveru naredne sezone najverovatnije nećemo gledati ni iskusnog Jonasa Valančijunasa, a pitanje je šta će biti i sa Timom Hardvejem Džuniorom, Spenserom Džonsom i Brusom Braunom.

Cilj Nagetsa je jasan – pronaći idealnu podršku za Jokića i ponovo napasti titulu. Kako je i sam srpski centar nagovestio posle eliminacije, ekipa je trenutno “daleko od vrha”, što je bio jasan signal upravi da su promene neophodne.

Jedno je sigurno – pred Denverom je leto velikih odluka, a naredna sezona mogla bi da donese potpuno novo lice tima iz Kolorada.