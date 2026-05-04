Jedan od najboljih košarkaša današnjice, Nikola Jokić, iskoristio je slobodno vreme nakon završetka sezone da prisustvuje jednom od najprestižnijih sportskih događaja u Americi - čuvenom Kentaki derbiju.

Poznato je da centar Denvera gaji veliku ljubav prema konjima i konjičkim sportovima, pa ne čudi što se pojavio na čuvenoj trci koja svake godine okuplja svetsku elitu, kako iz sporta, tako i iz javnog života.

Jokić je viđen u opuštenom izdanju, kako uživa u atmosferi i spektaklu koji prati ovu legendarnu trku. Njegovo prisustvo privuklo je veliku pažnju navijača i medija, s obzirom na to da se retko pojavljuje na ovakvim događajima van košarkaških terena.

Kentaki derbi važi za jednu od najpoznatijih i najstarijih konjskih trka na svetu, sa tradicijom dužom od jednog veka, a poznat je i po glamuru, specifičnoj modi i jedinstvenoj atmosferi koja ga izdvaja od drugih sportskih manifestacija.

Nikola Jokić na šestom meču Minesota - Denver

Nakon naporne NBA sezone i turbulentnog završetka plej-ofa, Jokiću je očigledno prijao predah, a boravak na ovom događaju još jednom je pokazao koliko je vezan za svet konja.