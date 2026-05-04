JOKIĆ OSTAVIO AMERE U ČUDU! Samo dva dana posle totalnog kraha Denvera Srbin napravio neočekivan potez!
Jedan od najboljih košarkaša današnjice, Nikola Jokić, iskoristio je slobodno vreme nakon završetka sezone da prisustvuje jednom od najprestižnijih sportskih događaja u Americi - čuvenom Kentaki derbiju.
Poznato je da centar Denvera gaji veliku ljubav prema konjima i konjičkim sportovima, pa ne čudi što se pojavio na čuvenoj trci koja svake godine okuplja svetsku elitu, kako iz sporta, tako i iz javnog života.
Jokić je viđen u opuštenom izdanju, kako uživa u atmosferi i spektaklu koji prati ovu legendarnu trku. Njegovo prisustvo privuklo je veliku pažnju navijača i medija, s obzirom na to da se retko pojavljuje na ovakvim događajima van košarkaških terena.
Kentaki derbi važi za jednu od najpoznatijih i najstarijih konjskih trka na svetu, sa tradicijom dužom od jednog veka, a poznat je i po glamuru, specifičnoj modi i jedinstvenoj atmosferi koja ga izdvaja od drugih sportskih manifestacija.
Nakon naporne NBA sezone i turbulentnog završetka plej-ofa, Jokiću je očigledno prijao predah, a boravak na ovom događaju još jednom je pokazao koliko je vezan za svet konja.