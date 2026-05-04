Detroit je u sedmoj utakmici prve runde pobedio Orlando 116:94 i sa 4:3 u seriji izborio prolaz u polufinale Istoka.

Detroit je dobio seriju u plej-ofu prvi put posle 18 godina, a ekipu su predvodili Kejd Kaningem sa 32 poena i 12 asistencija i Tobajas Heris sa 30 poena i devet skokova.

Oni su postali prvi igrači Pistonsa koji su u jednoj utakmici u plej-ofu postigli najmanje po 30 poena, posle Boba Lanijera (33) i Hauarda Potera, kojima je to uspelo u utakmici protiv Golden Stejta u aprilu 1977. godine.

Denis Dženkins dodao je 16 poena i pet asistencija, a Džejlen Duren 15 poena i 15 skokova.

U ekipi Orlanda najefikasniji je bio Paolo Bankero sa 38 poena uz devet skokova i šest asistencija. Dezmond Bejn dodao je 16 poena, Vendel Karter 13 poena i pet skokova, a Entoni Blek 11 poena, pet skokova i pet ukradenih lopti.

Pistonsi su postali 15. ekipa u NBA ligi koja je uspela da preokrene plej-of seriju posle 1:3, a druga u poslednja dva dana, nakon što je Filadelfija pobedila Boston.

Detroit će odmeriti snage sa Klivlendom koji je noćas u sedmoj utakmici pobedili Toronto 114:102. Kavalirse su predvodili Džeret Alen sa 22 poena i 19 skokova, Donovan Mičel sa 22 poena i Džejms Harden sa 18 poena, šest skokova, tri asistencije i tri ukradene lopte.

Sem Meril pobedi je doprineo sa 13 poena, a Maks Strus sa 12 poena, osam skokova i pet asistencija.

U ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, Skoti Barns imao je 24 poena, devet skokova i šest asistencija, Ar Džej Beret 23 poena, šest asistencija i četiri skoka, a Džamal Šid 14 poena i sedam asistencija.

U drugom polufinalu plej-ofa Istočne konferencije igraju Njujork - Filadelfija.

U polufinalu Zapada igraju branilac titule Oklahoma - Los Anđeles Lejkersi i Minesota - San Antonio.