Vest o novom, astronomskom ugovoru Nikole Jokića izazvala je burne reakcije u NBA svetu, posebno u studiju popularne emisije "Inside the NBA".

Poznati novinar Šems Čarnija otkrio je da Denver planira da dugoročno veže svog najboljeg igrača, koji bi već ovog leta mogao da potpiše četvorogodišnji ugovor vredan više od 290 miliona dolara.

Dok su ostali u studiju mirno slušali detalje, reakcija legendarnog Čarlsa Barklija postala je hit na društvenim mrežama. Proslavljeni NBA as nije mogao da sakrije iznenađenje kada je čuo kolika suma je u pitanju.

"Treba mi pauza. Kad sam čuo: četiri godine, skoro 300 miliona dolara. To je oko 72 miliona godišnje. To je dobar posao, ako možeš da ga nađeš. Da", poručio je Barkli uz nevericu na licu.

Pored priče o Jokiću, Čaranija je istakao i da Denver planira ozbiljne promene u rosteru, ali da je srpski centar jedini igrač koji je potpuno siguran i oko kojeg će se graditi budućnost tima.

Jokić je, podsetimo, nakon eliminacije od Minnesota Timberwolves poručio da je ekipa „daleko od vrha“, što je dodatno podstaklo upravu da reaguje i napravi velike rezove.

Jedno je sigurno – dok se u Koloradu sprema rekonstrukcija tima, Nikola Jokić ostaje centralna figura, a njegov novi ugovor već sada izaziva nevericu širom košarkaškog sveta.