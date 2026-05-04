Slušaj vest

Toronto je poražen od Klivlenda u sedmoj utakmici prve runde plej-ofa Istočne konferencije rezultatom 114:102.

To znači da su Reptorsi završili sa ovosezonskim učešćem u NBA, a nakon utakmice Srbin je govorio o razlozima poraza.

"Dali smo sve, sve što smo imali. Igrači su dali sve od sebe, borili su se, otežali smo im, nije im ovo bila laka pobeda. U trećoj četvrtini imali smo nekoliko otvorenih šuteva. Promašili smo, oni su to iskoristili. Čestitke Klivlendu, imam veliko poštovanje za njih, Kenija, neverovatni igrači. Želimo im uspeha u narednoj rundi", rekao je Darko Rajaković.

1/17 Vidi galeriju Darko Rajaković Foto: Sammy Kogan / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Michael Chisholm / Getty images / Profimedia

Dodao je da je njegov tim mogao i do boljeg rezultata.

"Imali smo svojih šansi u ovoj seriji. Ostaje da analiziramo i vidimo šta možemo da popravimo. Nikada nismo tražili izgovore u vidu povreda, igrača koji nedostaju. Ponavljam, izuzetno sam ponosan na ovu grupu, ne samo u ovoj utakmici, seriji već i u čitavoj sezoni sjajno su se borili".

Na kraju je Rajaković bio prilično emotivan i na ivici suza.

"Naučio sam koliko volim ovu grupu, koliko volim ovaj tim, koliko će mi nedostajati i koliko jedva čekam da se vratimo i nastavimo posao. Veoma sam zahvalan što sam dobio priliku da radim sa njima", poručio je Rajaković.

Bonus video: