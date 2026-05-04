Slušaj vest

Iako je sezona za Toronto Reptorse završena porazom u sedmoj utakmici, utisak je da ova ekipa ima na čemu da gradi budućnost, a najveće priznanje za to ide stručnjaku Darku Rajakoviću, koji je sa klupe sjajno vodio tim iz Kanade.

1/5 Vidi galeriju Prva runda plej-ofa, Klivlend - Toronto, Darko Rajaković Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia, Pamela Smith / Getty images / Profimedia

Reptorsi su pokazali borbenost do samog kraja, ali su na kraju morali da polože oružje pred raspoloženim protivnikom, u meču u kojem je pitanje pobednika rešeno u poslednjoj deonici.

Međutim, kraj utakmice obeležila je i napeta situacija na terenu, u kojoj su u glavnim ulogama bili Rajaković i jedna od najvećih NBA zvezda Džejms Harden.

U momentima kada je pobednik već praktično bio poznat, Skoti Barns i Ar Džej Beret pokušali su da zaustave Hardena udvajanjem na sredini terena. Harden je izgubio ravnotežu i naleteo na Rajakovića, koji je stajao pored aut-linije. Od siline udara srpski trener je završio u prvom redu tribina.

Pogledajte kako je reagovao trener Toronta: