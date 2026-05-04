HARDEN SRUŠIO RAJAKOVIĆA - BUKVALNO! Srbin završio u prvom redu tribina! Pogledajte kako je reagovao posle bolnog pada! (VIDEO)
Iako je sezona za Toronto Reptorse završena porazom u sedmoj utakmici, utisak je da ova ekipa ima na čemu da gradi budućnost, a najveće priznanje za to ide stručnjaku Darku Rajakoviću, koji je sa klupe sjajno vodio tim iz Kanade.
Reptorsi su pokazali borbenost do samog kraja, ali su na kraju morali da polože oružje pred raspoloženim protivnikom, u meču u kojem je pitanje pobednika rešeno u poslednjoj deonici.
Međutim, kraj utakmice obeležila je i napeta situacija na terenu, u kojoj su u glavnim ulogama bili Rajaković i jedna od najvećih NBA zvezda Džejms Harden.
U momentima kada je pobednik već praktično bio poznat, Skoti Barns i Ar Džej Beret pokušali su da zaustave Hardena udvajanjem na sredini terena. Harden je izgubio ravnotežu i naleteo na Rajakovića, koji je stajao pored aut-linije. Od siline udara srpski trener je završio u prvom redu tribina.
