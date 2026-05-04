Predsednik Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović, izneo je niz teških optužbi na račun Košarkaške lige Srbije, a u centru njegovog izlaganja našao se direktor lige Aleksandar Grujin.

Čović tvrdi da se iza predloga o proširenju lige i promenama sistema takmičenja kriju „spinovi i manipulacije“, uz ozbiljne kritike na način na koji se vodi domaće prvenstvo.

Posebno je oštar bio deo u kojem je govorio o Grujinu, optužujući ga za pritiske na klubove i političke igre.

"Direktor lige, inače čuveni košarkaški radnik Grujin, vraća Partizan i Zvezdu, zato što ima dobre odnose sa njima, što jednostavno nije tačno", kaže Čović u razgovoru za "Sportski žurnal" i dodaje:

"Iza toga se krije proširenje lige na 24 kluba, što je uništavanje naše košarke. Grujini naročito koriste političku manipulaciju, odnosno prete klubovima. Ako ne slušaju, neće dobiti novac iz budžeta lokalnih samouprava, što je jako ružno. Naravno, svuda se pozivaju, kao i sad, na državni vrh. Što to nama nije rekao državni vrh? To je stara fora – "rekao Tito, pa idite proverite kod Tita". Mi kad pitamo državni vrh, oni kažu da nemaju nikakve veze s tim".

Čović je posebno upozorio na, kako kaže, pokušaje "preuzimanja kontrole nad ligom mimo Saveza", uz tvrdnju da se pojedine odluke donose bez jasnog zakonskog osnova i u interesu uskih grupa.

U svom izlaganju dotakao se i šire slike srpske košarke, upozoravajući da sistem ulazi u opasnu fazu i da su potrebne hitne promene kako bi se, po njegovim rečima, sprečilo dalje urušavanje domaćeg takmičenja.

Saga između Saveza i KLS očigledno tek dobija novu dimenziju, a nakon ovako teških optužbi – reakcije druge strane se tek očekuju.

Kurir sport/Sportski žurnal