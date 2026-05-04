Slušaj vest

Kako prenosi poznati NBA insajder Mark Stajn, čelnici ove televizijske mreže već su stupili u kontakt sa Kerom, a ključni sastanak zakazan je za ponedeljak.

Sve ukazuje na to da ćemo legendarnog trenera, umesto na klupi, uskoro gledati pred TV kamerama.

Stajn otkriva da je ESPN spremio finansijsku ponudu koju Ker neće moći da odbije.

"Veće su šanse da se dogovor postigne nego da propadne", navodi Stajn.

Podsetimo, pre nego što je 2014. godine seo na klupu Golden Stejt Voriorsa i započeo dinastiju, Ker je imao uspešnu medijsku karijeru kao TV analitičar. Zanimljivo, partner u studiju neretko mu je bio Mark Džekson, trener kojeg je zamenio u Voriorsima.

Ker iza sebe ima impresivnu karijeru – pet šampionskih prstenova kao igrač (sa Bulsima i Sparsima), a potom i četiri titule kao trener Golden Stejta, čime je ušao u istoriju kao jedan od najuspešnijih ljudi koje je NBA ikada imala.