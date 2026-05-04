Džamal Mozli dobio je otkaz na mestu trenera Orlando Medžika.

Orlando nije uspeo da u petoj utakmici savlada Detroit i tako se plasira u polufinale istočne konferencije, što je bio znak čelnicima ovog kluba da se rastanu sa Mozlijem.

Ligaški deo su okončali na osmom mestu, ali su kroz plej-in izborili učešće u plej-ofu.

Mozli tako odlazi sa mesta trenera Medžika posle pet sezone, gde je tri puta uspeo da izbori plej-of, ali nikada nije stigao do druge runde.

Što se tiče ligaškog dela sezone, dva puta je osvajao divizijsku titulu, ako se to može računa kao uspeh. Ove sezone imao je nekoliko razmirica sa glavnim igraćem ekipe Paolom Bankerom, zbog čega se dosta ranije spominjao otkaz.

