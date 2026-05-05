Američko-italijanski košarkaš Darijus Tompson navodno je na meti PAOK-a.

Kako prenose evropski mediji, Topmson bi iz Valensije ovog leta mogao da se preseli u Solun, navodi Antonis Cakaleas.

Darijus Tompson

Tomspon je navodi se lična želja Andree Trinkijerija, dodajući da on ima glavnu reč kada su u pitanju letnji planovi u crno-belom delu Soluna.

Pored PAOK-a pominje se još i Olimpija Milano, koja takože želi Tompsona u svojim redovima.

Pre Valensije Topmson je igrao za Baskoniju, a zatim Anadolu Efes.

