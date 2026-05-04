Slušaj vest

Navodno prema izvorima iz Litvanije Partizan je ozbiljno zagrizao za Arnasa Veličku (26, 195 cm) košarkaša Neptunasa.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Sloboda 30.4.2026 Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Dijalog između dve strane traje već neko vreme. Iako konačan dogovor još uvek nije postignut, Partizan u Velički vidi idealno rešenje na poziciji organizatora igre, gde bi činio udarni trio sa Karlikom Džonsom i Šejkom Miltonom, koji već imaju ugovore.

Dolazak Veličke direktno zavisi i od statusa trenutnih igrača. Nik Kalates ulazi u poslednje mesece ugovora koji ističe na leto, dok Duejn Vašington u svom ugovoru ima "plus" opciju o kojoj klub tek treba da se izjasni. Litvanac se nameće kao sveža krv i igrač spreman za najveću scenu.

Arnas Velička ove sezone igra košarku života. U Evrokupu je bio ubedljivo najbolji asistent takmičenja sa prosekom od 7,7 uspešnih dodavanja po meču, uz 14,1 poen i 4,3 skoka (indeks 20).

Ništa manje impresivan nije ni u domaćem prvenstvu (LKL), gde je glavni kandidat za MVP titulu sa prosečnim indeksom korisnosti od 22,1.

Velička do sada u karijeri nije nastupao u Evroligi, ali je na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu u dresu Litvanije pokazao da može da se nosi sa najboljima, beležeći 10,6 poena i 5,4 asistencije po utakmici.