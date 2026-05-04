DA LI OVO ZNAČI DA NIK KALATES ODLAZI? Partizan dovodi najboljeg asistenta Evrokupa?
Navodno prema izvorima iz Litvanije Partizan je ozbiljno zagrizao za Arnasa Veličku (26, 195 cm) košarkaša Neptunasa.
Dijalog između dve strane traje već neko vreme. Iako konačan dogovor još uvek nije postignut, Partizan u Velički vidi idealno rešenje na poziciji organizatora igre, gde bi činio udarni trio sa Karlikom Džonsom i Šejkom Miltonom, koji već imaju ugovore.
Dolazak Veličke direktno zavisi i od statusa trenutnih igrača. Nik Kalates ulazi u poslednje mesece ugovora koji ističe na leto, dok Duejn Vašington u svom ugovoru ima "plus" opciju o kojoj klub tek treba da se izjasni. Litvanac se nameće kao sveža krv i igrač spreman za najveću scenu.
Arnas Velička ove sezone igra košarku života. U Evrokupu je bio ubedljivo najbolji asistent takmičenja sa prosekom od 7,7 uspešnih dodavanja po meču, uz 14,1 poen i 4,3 skoka (indeks 20).
Ništa manje impresivan nije ni u domaćem prvenstvu (LKL), gde je glavni kandidat za MVP titulu sa prosečnim indeksom korisnosti od 22,1.
Velička do sada u karijeri nije nastupao u Evroligi, ali je na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu u dresu Litvanije pokazao da može da se nosi sa najboljima, beležeći 10,6 poena i 5,4 asistencije po utakmici.