Košarkaši Crvena zvezde dočekuju u četvrtfinalu ABA lige ekipu Cedevita Olimpije, a prvi meč ova dva tima zakazan je za četvrtak u Beogradu od 18.30.

Tim povodom oglasio se trener slovenačkog kluba Zvezdan Mitrović:

1/8 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pariz, Evroliga

- Plej-of seriju protiv Crvene zvezde započinjemo u pomalo specifičnim okolnostima. Poslednju utakmicu odigrali smo 19. aprila, tako da smo već duže vreme bez takmičarskog ritma. U tom periodu, nažalost, nismo uspeli da odigramo ni pripremne utakmice, jer sve ekipe igraju u domaćim prvenstvima, pa nismo mogli da pronađemo odgovarajuće protivnike. Treninzi su se zato uglavnom odvijali interno, između nas, i mogu reći da smo u određenom smislu ponovo prošli kraći pripremni period - rekao je Mitrović.

Najbolji trener u sezoni je nahvalio rivala iz Beograda.

- Crvena zvezda je izuzetno kvalitetan, evroligaški tim sa visokim ambicijama i budžetom. U poslednjim danima suočavaju se sa određenim izazovima, što će ih po svoj prilici dodatno motivisati za dobru partiju. U seriju ulazimo rasterećeno, ali istovremeno fokusirano. Dobro poznajemo njihove kvalitete, ali smo svesni i svojih prilika. Naš cilj biće da ih prepoznamo i što bolje iskoristimo. Očekujemo da će nastupiti u najjačem sastavu, tako da nas čeka zahtevan, ali i veoma motivišući izazov.

Jaka Blažič je ostavio veliki trag na Malom Kalemegdanu, a sada će biti na Zvezdinom putu.

- U četvrtfinalu nas očekuje veoma dobra ekipa Crvene zvezde, koja se ove sezone dokazala i u Evroligi, gde je bila na korak od plasmana među osam najboljih timova. Ekipa ima ogroman talenat i dobro je popunjena na svim pozicijama. Na obe strane terena igraju agresivnu košarku. Sigurno je da je to tim koji cilja titulu u ABA ligi, a naš zadatak je da im se odlučno suprotstavimo i, ako se ukaže prilika, pokušamo da ih iznenadimo. Očekuje nas veliki izazov, posebno na njihovom terenu. Očekujemo veoma agresivnu igru protivnika i na to se u poslednje vreme pripremamo. Veoma smo motivisani, jer se borimo za plasman u polufinale - rekao je Mitrović.

