Slušaj vest

Plejmejker Crvene zvezdeKodi Miler-Mekintajer iza sebe ima sjajnu sezonu, međutim, ponovo je ostao kratak za plej-of Evrolige - uprkos sjanim brojkama koje ga prate.

Kako prenosi "Mondo", Kodi ima problema sa povredom pred četvrtfinalni okršaj u plej-ofu ABA lige sa Cedevita Olimpijom. Mekintajer je doživeo nimalo naivnu povredu na utakmici sa Barselonom i neizvesno je kada će se vratiti na teren.

Foto galerija Kodi Miler Mekintajera Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Ono što ohrabruje je to što je skinuo zaštitnu čizmu, ali i dalje hramlje, te sigurno neće biti u konkurenciji za prve mečeve plej-ofa ABA lige.

Prvi meč između Zvezde i Cedevita Olimpije zakazan je za četvrtak od 18.30 u srpskoj prestonici.

Ne propustiteKošarkaISKRENE REČI PRED DOLAZAK NA NOGE ZVEZDI: "Nismo igrali od 19. aprila"!
KošarkaDA LI OVO ZNAČI DA NIK KALATES ODLAZI? Partizan dovodi najboljeg asistenta Evrokupa?
profimedia-1042256930.jpg
TenisDRAMA PRED PARIZ! Novak Đoković pokrenuo buru zbog para!
Novak Đoković
FudbalODREĐENE SUDIJE ZA SPEKTAKL KOJI CELA PLANETA JEDVA ČEKA: Evo ko deli pravdu u Minhenu na meču Bajern-PSŽ!
profimedia-1095061762.jpg

BONUS VIDEO:

Izlazak košarkaša Partizana i Zvezde i reakcija Grobara Izvor: Kurir