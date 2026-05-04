Kodi Miler-Mekintajer se suočava sa povredom pred plej-of ABA lige, što može uticati na Crvenu zvezdu. Pročitajte više o njegovom stanju.
LOŠE VESTI ZA ZVEZDU PRED ABA PLEJ-OF! Kodi Miler Mekintajer je problem - nije dobro...
Plejmejker Crvene zvezdeKodi Miler-Mekintajer iza sebe ima sjajnu sezonu, međutim, ponovo je ostao kratak za plej-of Evrolige - uprkos sjanim brojkama koje ga prate.
Kako prenosi "Mondo", Kodi ima problema sa povredom pred četvrtfinalni okršaj u plej-ofu ABA lige sa Cedevita Olimpijom. Mekintajer je doživeo nimalo naivnu povredu na utakmici sa Barselonom i neizvesno je kada će se vratiti na teren.
Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs
Ono što ohrabruje je to što je skinuo zaštitnu čizmu, ali i dalje hramlje, te sigurno neće biti u konkurenciji za prve mečeve plej-ofa ABA lige.
Prvi meč između Zvezde i Cedevita Olimpije zakazan je za četvrtak od 18.30 u srpskoj prestonici.
