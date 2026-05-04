KADETSKA LIGA SRBIJE
FINALE PREKINUTO ZBOG NESTANKA STRUJE: Mega i Dinamik moraju ponovo na teren!
Finalna utakmica Triglav kadetske lige Srbije između Mege Super i Dinamika BG prekinuta je na 4:21 minuta pre kraja, pri vođstvu Dinamika 81:77, zbog nestanka struje, usled velikog kvara na električnoj mreži, u celom Železniku i delovima Čukarice.
Кomesar takmičenja, uz saglasnost klubova, doneo je odluku da se finale nastavi u utorak 5. maja od 13.00 sati u dvorani „FMP Arena“.
Prema propozicijama takmičenja, ako se utakmica ne nastavi u roku od 60 minuta, nastavlja se u roku od 24 sata.
