Finalna utakmica Triglav kadetske lige Srbije između Mege Super i Dinamika BG prekinuta je na 4:21 minuta pre kraja, pri vođstvu Dinamika 81:77, zbog nestanka struje, usled velikog kvara na električnoj mreži, u celom Železniku i delovima Čukarice.

Кomesar takmičenja, uz saglasnost klubova, doneo je odluku da se finale nastavi u utorak 5. maja od 13.00 sati u dvorani „FMP Arena“.

Prema propozicijama takmičenja, ako se utakmica ne nastavi u roku od 60 minuta, nastavlja se u roku od 24 sata.

