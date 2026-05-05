PESNICA DIREKT U GLAVU NIKOLE KALINIĆA - SCENA O KOJOJ JE BRUJALA PLANETA! Pero Antić raspalio srpskog asa: Umalo ga NOKAUTIRAO, a razlog je - BIZARAN! (VIDEO)
Košarkaš Crvene zvezdeNikola Kalinić jedna je od glavnih tema u domaćim medijima nakon fizičkog sukoba sa plejmejkerom Zlatibora Matejom Čibejom.
Na kraju, Zvezda je posle majstorice izbacila Zlatibor, dok je Kalinić, pored suspenzije od dve utakmice, kažnjen i novčano.
Tokom bogate i uspešne karijere, Kalinić je često ulazio u sukobe na terenu, a jedan zanimljiv incident dogodio se i dok je igrao u Turskoj.
Na utakmici protiv Efesa, njegov saigrač Pero Antić ga je - potpuno slučajno - udario pesnicom u glavu.
Do incidenta je došlo na bizaran način - tokom slavlja na terenu, kada je Antić u naletu emocija zamahnuo i nehotice pogodio Kalinića u lice i umalo ga nokautirao. Sve se odigralo u sezoni u kojoj je njegov tim osvojio titulu prvaka Evrope.
Podsetimo se tog nesvakidašnjeg momenta od pre devet godina.
