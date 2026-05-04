Dalas Maveriksi angažovali su Masaija Uđirija na mestu generalnog menadžera ekipe iz Teksasa, piše poznati NBA insajder Šems Čaranija.

Uđiri je u bivši profesionalni košarkaš, koji je nastupao sem u NBA ligi i u Evropi, kao i u Africi.

Najveći uspeh je napravio 2019. godine, kada je sa Toronto Reptorsima, gde je bio postavljen na mestu generalnog menadžera osvojio titulu šampiona NBA lige.

Jedan je od najzaslužnijih za ovaj uspeh, jer je gradio i pravio tim oko najveće zvezde Reptorsta u to vreme, Kavaija Lenarda, kada je trejdovao Marka Gasola za Jonasa Valančunasa.

Od 2010. do 2013. godine radio je na mestu generalnog menadžera Denver Nagetsa. A u svojoj poslednjoj sezoni rada sa timom iz Kolorada proglašen je za menadžera godine.

Smatra se jednim od najboljih NBA "front office" ljudi, a izuzetno je dobar u skautingu i građenju timova.

Dalas Maveriksi nisu se proslavili u aktuelnoj sezoni, jer su je okončali posle ligaškog dela, jer nisu uspeli da se plasiraju u plej-of.

