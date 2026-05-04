Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović oglasio se povodom tuče koja se dogodila na utakmici četvrtfinala KLS-a između Zlatibora i Crvene zvezde.

Čović je u intervjuu za "Sportski žurnal" istakao da je Matej Čibej prethodno u Beogradu provocirao Nikolu Kalinića:

Zlatibor - Crvena zvezda tuča

- Međutim, ta utakmica izgleda da ima repić, a taj repić vuče se od Beograda. To niko nije rekao. Matej Čibej je Kalinića u Beogradu provocirao i zamalo nije došlo do sukoba tada kad ga je udario pesnicom u stomak. Ništa ne kažem – bio sam igrač, dešava se da udariš, budeš udaren, uštineš… To ne opravdava Kalinića - rekao je Čović, pa nastavio:

- Ta utakmica je trebalo da bude praznik košarke u Čajetini, za šta se domaćin i pobrinuo. Crvena zvezda očigledno nije bila skoncentrisana i potcenila je Zlatibor. Zlatibor je sasvim zasluženo pobedio i treba im čestitati. O tome treba govoriti, a ne o incidentu, jer vinovnici su kažnjeni, a ovo je velika pobeda Čajetine i Zlatibora - rekao je Čović.

