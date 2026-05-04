Juniorke Mege Super ponovo su odbranile naslov šampionki Srbije i osvojile četvrtu titulu zaredom, pošto su u finalu završnog turnira u beogradskoj dvorani „Slodes“ ubedljivo pobedile Vojvodinu 021.

Ekipa trenera Slobodana Subića je od prvog napada nametnula svoj ritam utakmice. Precizni šutevi za tri poena i laki poeni u kontranapadima posle dobrih odbrana doneli su beogradskom timu dvocifrenu prednost već posle šest minuta – 20:10. Mega je i u nastavku igrala nesmanjenom žestinom, pa je serijom 14:2 u 9. minutu stigla do rezultata 29:12.

Plus 17 bilo je na kraju prve četvrtine (34:17), a već sredinom druge Mega stiže do 28 poena viška – 50:22. Vojvodina se prenula u finišu prvog poluvremena i uspela da spusti razliku na 51:29.

Treća četvrtina je bila preslikana druga. Mega je u prvom delu dizala razliku, a Vojvodina u finišu spuštala. Beograđanke su do najubedljivije prednosti u ovom delu utakmice stigle u 26. minutu kada je na semaforu stajalo – 71:36.

Poslednjih minut i po pripali su Novosađankama, koje su uspele da stignu do 79:52 posle 30 minuta igre.

U poslednjoj četvrtini, Mega je ponovo uvećavala rezultat, a na kraju je stigla do ubedljive pobede.

U ekipi Mege najefikasnije su bile Popović sa 33 (indeks korisnosti 44) i Zarić sa 19 poena, a kod Vojvodine Jevrić sa 19 i Mazić sa 15 poena.