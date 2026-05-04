OGLASIO SE ČELSI! Razlog je jeziva povreda mladog fudbalera! Evo u kakvom stanju se nalazi!
Ekipa Notingem Foresta ubedljivo je slavila na “Stamford Bridžu” (3:1), ali sjajna predstava gostiju ostala je u senci zastrašujuće povrede debitanta Čelsija - Džesija Derija.
Talentovani član Plavaca ostao je na zemlji posle žestokog duela sa protivnikom u smiraju prvog poluvremena, a članovi lekarske službe su tinejdžeru 10 minuta ukazivali pomoć na terenu.
Na nosilima, sa maskom za kiseonik, transportovan je mladi Englez direktno u bolnicu, povodom čega se u međuvremenu oglasio se klub.
- Čelsi potvrđuje da je Džesi Deri prevezen u bolnicu iz predostrožnosti nakon što je zamenjen u prvom poluvremenu današnje utakmice Premijer lige protiv Notingem Foresta. Džesi je svestan, komunicira i prolazi kroz preventivne preglede. Želimo mu brz oporavak i zahvaljujemo se medicinskom osoblju na brzoj reakciji - napisali su plavci iz Londona.
BONUS VIDEO: