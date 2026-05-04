Sednici su prisustvovali članovi 21 tima od ukupno 22 koliko čine samu Skupštinu. Predlog je stavljen na glasanje, a za formiranje Radne grupe bilo je 12 delegata, šest je bilo protiv, a tri su bila uzdržana. Za donošenje odluke bila je neophodna dvotrećinska većina od 14 članova.

Za proširenje lige i priključenje večitih bili su Crvena zvezda, Partizan, Borac Čačak, Vojvodina, BKK Radnički, Radnički Kragujevac, Sloboda Užice, Vršac, Tamiš, Sombor, Sloga Kraljevo i Mladost Zemun. Protiv su bili: FMP, Dinamik, Mega, Zlatibor, Spartak i OKK Beograd. Uzdržani su bili Borac Zemun, Čačak 94 i Hercegovac. Metalac iz Valjeva nije došao na zasedanje, piše "Sportklub".

Kako stvari stoje, naredna sezona biće organizovana po istom modelu kao i tekuća, sa 16 klubova u ligi. Iz elitnog ranga ispadaju Vršac i Sombor, dok će njihova mesta zauzeti Niš i Kolubara.