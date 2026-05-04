Akile Polonara završio je svoju profesionalnu karijeru.

Iskusni 34-godišnji košarkaš odlučio je da prestane sa aktivnim igranjem, jer, kako je naveo, teško može da dostigne nivo na kojem je bio pre ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući rak testisa i mijeloidnu leukemiju, bolesti koje su mu ozbiljno ugrozile život.

Oglasio se putem Instagrama, gde se zahvalio svima - i onima koji su ga podržavali, ali i onima koji su ga kritikovali.

- Hvala trenerima, saigračima i medicinskom osoblju svih timova u kojima sam igrao što su učinili da se osećam kao dobar igrač, ali pre svega kao čovek. Hvala i onima koji su me vređali na društvenim mrežama i u dvoranama - i vi ste bili moja snaga. Voleo bih da ovaj trenutak nikada nije došao.

Tokom karijere igrao je za Teramo, Vareze, Ređanu, Dinamo Sasari, Baskoniju, Fenerbahče, Efes, Žalgiris i Virtus, a karijeru završava kao član Dinamo Sasarija.

