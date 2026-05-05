Italijanski košarkaš Akile Polonara odlučio je da završi profesionalnu karijeru, stavljajući tačku na bogat sportski put obeležen usponima, ali i teškim ličnim izazovima koje je uspeo da prebrodi.

Polonara je tokom prethodnih godina vodio veliku borbu sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, uključujući i tešku bolest koja ga je na duže vreme odvojila od terena. Iako se hrabro vraćao i pokušavao da ponovo dostigne vrhunski nivo forme, posledice su ostavile trag, što je na kraju uticalo na njegovu odluku da se povuče.

Borba za život

Polonari je 2023. godine dijagnostifikovan rak testisa. Operisan je u oktobru, a već u decembru se vratio na teren. Posle hemoterapije se ekspresno oporavio i nastavio karijeru, igrajući sa velikim uspehom za Virtus.

Nažalost, prošle godine usledio je novi šok - saznao je da boluje od leukemije.

Akile Polonara Foto: Instagram

Lekari mu davali 10% šanse da preživi

Nakon uspešne transplantacije koštane srži njegov stanje se iznenada pogoršalo, pao je u komu i lekari su mu davali samo 10 odsto šansi da preživi.

"Kada su mu uklonili centralni venski kateter, pozlilo mu je. Onesvestio se. Stvorio se krvni ugrušak. Mozak mu je ostao bez kiseonika" otkrila je njegova supruga Erika.

"Rekli su mi da postoji 90 odsto šanse da ću umreti. Ne sećam se mnogo čega. Uglavnom je bilo kao da sam spavao. Bilo je teško. Dali su mi malo nade i ja sam čvrsto verovao", otkrio je Italijan koji je 10 proveo u komi.

Uspešno je prošao kroz najtežu fazu oporavka, ali je pred njim još dug put.

Nakon oporavka pokušao je ponovo da se vrati svojoj najvećoj ljubavi - košarci, ali je ubrzo shvatio da više neće biti igrač kakav je bio.

U emotivnoj poruci kojom se oprostio od košarke, zahvalio se svima koji su bili uz njega kroz karijeru i najteže trenutke.

„Hvala trenerima, saigračima i medicinskom osoblju što su me učinili da se osećam kao dobar igrač, ali pre svega kao čovek. Čak su mi i oni koji su me kritikovali davali dodatnu snagu“, poručio je.

Istakao je da je pokušavao da se vrati kroz individualne treninge, ali je shvatio da više ne može da igra na nivou na kojem je bio pre bolesti.

„Voleo bih da ovaj trenutak nikada nije došao, ali vreme je da kažem kraj. Želim da me pamtite po onome što sam bio na terenu“, dodao je Polonara, uz emotivan oproštaj: „Nedostajaćeš mi, košarko.“

Tokom karijere nastupao je za brojne italijanske klubove, ali i evropske velikane poput Baskonije, Fenerbahčea, Anadolu Efesa, Žalgirisa i Virtusa – ostavljajući dubok trag gde god je igrao, kako igrama, tako i karakterom koji je pokazao van terena.