Košarkaši Minesote poveli su 1:0 u polufinalnoj seriji protiv San Antonija, pošto su posle neizvesne zavšnice savladali na gostovanju Sparse rezultatom 104:102.

Sve što košarka može da ponudi imali smo priliku da gledamo u ovom meču - dramu, rekorde i kontroverzne momente.

Ovo je bio duel zbog kojeg se voli doigravanje - neizvesna završnica, sporne sudijske odluke i individualni učinci za istoriju. Iako su Timbervulvsi na kraju slavili, utisak je da je ova serija tek počela da „kuva“ i da nas očekuje pravi spektakl.

U centru pažnje našao se fenomenalni Viktor Vembanjama, koji je odigrao jednu od najneobičnijih utakmica u istoriji plej-ofa. Francuz je upisao čak 12 blokada, čime je postavio novi rekord doigravanja.

Tu nije bio kraj – Vembanjama je meč završio sa tripl-dabl učinkom (11 poena, 15 skokova, 12 blokada), postavši tek treći igrač u istoriji plej-ofa koji je do takvog dostignuća stigao zahvaljujući „rampama“. Pre njega to je pošlo za rukom samo Olajdžuvonu i Bajnamu.

Ipak, paradoksalno, uprkos istorijskoj večeri, mladi as Sparsa nije bio na svom uobičajenom nivou kada je reč o napadu. Šutirao je skromnih 5/17 iz igre, uz nekoliko izgubljenih lopti i grešaka u ključnim trenucima. Posebno se izdvaja faul u napadu u finišu, kao i dva promašena šuta u poslednjih minut i po, kojima je mogao da donese izjednačenje svom timu.

Na drugoj strani, Minesota je uspela da sačuva pribranost u završnici i odbije nalete rivala. Spursi su imali i poslednji napad za pobedu, ali je pokušaj Šempenjija ostao kratak, pa su domaći mogli da započnu seriju trijumfom.

Ako je suditi po prvom meču – ova plej-of serija ima potencijal da postane jedna od najuzbudljivijih u sezoni.

U pobedničkom taboru najefikasniji je bio Džulijus Rendl sa 21 poenom i 10 skokova. Entoni Edvards je ubacio 18, Džejden Mekdenijels i Terens Šenon po 16, a Majk Konli i Naz Rid po 12 poena.

Kod Spursa, pored Vembanjame, istakli su se Harper sa 18, dok su Šampanji i ruki Stefon Kasl dodali po 17 poena.