Košarkaši Njujorka poveli su 1:0 protiv Filadelfije u polufinalu Istočne konferencije, pošto su na svom terenu slavili 137:98.

Njujork je predvodio fantastični Džejlen Branson sa 35 poena, od čega je 27 postigao u prvom poluvremenu.

Njujork je nastavio istorijski niz u plej-ofu, postavši prvi tim u NBA istoriji koji je vezao tri pobede sa najmanje 25 poena razlike. Ekipa iz Njujorka dominirala je šutem iz igre (63%) i u jednom trenutku imala čak 40 poena prednosti.

"Igramo dobro, ali to ne znači ništa ako ne pronađemo način da ostvarimo još tri pobede", rekao je centar Njujorka Karl Entoni-Tauns.

Značajan doprinos dali su O Džij Anunobi sa 18 poena (7/8 iz igre), dok su Tauns i Mikal Bridžis dodali po 17 poena.

Nakon zaostatka 1:2 u seriji protiv Atlante u prvoj rundi, Njujork je vezao četiri pobede ukupnom razlikom od čak 135 poena. Prema podacima Sportradara, postali su prvi tim od sezone 1996/97 koji je u tri uzastopne plej-of utakmice vodio sa najmanje 30 poena razlike.

U poraženom timu, Pol Džordž bio je najefikasniji sa 17 poena, dok je Džoel Embiid ubacio 14 uz slab šut iz igre (3/11). Tajris Maksi dodao je 13 poena, ali je prvi koš postigao tek sredinom druge četvrtine.

Drugi meč igra se u noći između sredu i četvrtka u Njujorku.