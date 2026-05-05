Minesota je u šest mečeva srušila Nikolu Jokića i ekipu koji su se našli na žestokom udaru javnosti posle ove serije.

Jedan od onih koji definitivno snosi najveću krivicu za eliminaciju je Kristijan Braun, 25-godišnji bek koji ima ugovor od 125 miliona dolara, a potpuno je podbacio.

- Neprihvatljivo je, posebno sa talentom koji imamo u ovom sastavu. Pred svaku sezonu pričamo o tituli, to je naš način razmišljanja i cilj, sada smo ostali kratkih rukava. Ispadanje u prvoj rundi je neprihvatljivo. Moramo da se vratimo, da radimo. Možete sve ovo da prebacite na moja leđa, nisam bio dovoljno dobar u plej-ofu - počeo je priču Braun za "Denver post", pa dodao:

- Smatram da sam lider ovog tima, vokalni lider. Ako ne igramo dobro kao tim onda možete da tražite krivicu u svemu. Ali, ja nisam igrao dovoljno dobro kao individua i nisam spremio ovaj tim za tešku serije. Svi moramo da budemo bolji, pogotovo ja. Radujem se narednoj sezoni i prilici da odgovorimo.

Osvrnuo se i na svoj ugovor.

- To je bila nagrada posle mog ruki ugovora. Razumem da su očekivanja velika i da moram da budem bolji. Tako je kako je. Kao individualac razumem da moram da budem bolji, da igram bolje, da budem pre svega zdrav. Nema nikakvih izgovora - rekao je Braun koji je u plej-ofu imao prosek od 8,3 poena i 3,5 skokova za 31 minut na parketu.

Zatim je poslao jasnu poruku javnosti - ne krivite Nikolu Jokića!

- Svaka sezona koja se ne završi titulom je razočarenje. Mogao bih da sedim ovde i da tražim izgovore, da krivim moj članak, da pričam o povredama za koje ljudi ne znaju, ali to nije bitno. Očekivanja su mnogo veća. U ligaškom delu sezone igrali smo sjajno u napadu, nismo to preneli u plej-of. I to je krivica svih nas, od čoveka koji pravi blok do onoga ko šutira. Nismo bili agresivni u tranziciji, ima 'milion' stvari na koje možete da stvarite krivicu. Ne možete da upirete prstom u Jokića i na te momke, to su 'ubice' i rade to svako veče. Moramo da im pomognemo na svaki mogući način. Moramo da budemo bolji i znamo da to možemo - zaključio je Braun.

