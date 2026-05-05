Iako se u javnosti uveliko spekulisalo da Partizan želi da vrati srpskog reprezentativca i centra rumunskog Kluža, Dušana Miletića, to se po svemu sudeći neće desiti.

Podsetimo, početkom godine prvi čovek Partizana Ostoja Mijailović otkrio je da su crno-beli rešili da od naredne sezone okosnicu tima čine domaći igrači. U razgovoru za "Sos kanal" rekao je da je klub već potpisao ugovore za narednu sezonu sa dvojicom domaćih igrača, ali nije želeo da otkriva imena. Međutim, u javnosti se spekulisalo da se radi o Nikoli Tanaskoviću i Dušanu Miletiću.

Ipak, iz tabora Kluža tvrde da od konkretnih kontakata – nije bilo ništa.

Generalni menadžer rumunskog kluba Branko Ćuić poručuje da se sve svodi na medijske natpise i nagađanja:

"Što se tiče Dušana Miletića i Partizana, mi smo to takođe čitali po štampi. Nas niko nije kontaktirao u toku sezone, osim njega i njegovog agenta, koji su nam rekli da ništa nije potpisao sa Partizanom. On je do kraja sezone naš igrač i imao je prilično dobru godinu, tako da ćemo videti šta nosi budućnost", rekao je operativac Kluža u razgovoru za "Mozzart sport".

Ova izjava dodatno je podgrejala dilemu – da li je interesovanje crno-belih zaista postojalo ili je sve ostalo na nivou spekulacija i “proverenih” priča iz košarkaških krugova.

Ono što je sigurno jeste da Miletić ima iza sebe zapaženu sezonu, a njegovo ime će, po svemu sudeći, i dalje biti među najzanimljivijima na tržištu.

Za sada, ostaje da se vidi da li će se u narednim nedeljama pojaviti i konkretan potez Partizana – ili je ova priča već dobila svoj kraj pre nego što je i počela.

Ponikao u Partizanu

Miletić je bio član Partizana i u eri Željka Obradovića, međutim, zbog ograničene minutaže odlučio je da napusti klub.

Igrao je u španskoj Đironi, poljskom Šlonsku i Spartaku iz Subotice u kom je pružao sjajne partije. Ove sezone je član Kluža i jedan od najboljih igrača rumunske ekipe.