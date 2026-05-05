Posle burne serije i plasmana na završni turnir KLS, košarkaš Crvene zvezde Džered Batler govorio o svemu što se dešavalo iza kulisa.

Crvena zvezda je uspela da slomi otpor Zlatibora i obezbedi mesto na F4, ali daleko od toga da je sve prošlo glatko. Incidenti iz druge utakmice uzdrmali su ekipu, a lošija igra dodatno je zabrinula navijače. Ipak, u odlučujućem meču crveno-beli su pokazali pravo lice!

Batler ne krije – bilo je teško, ali i prelomno:

"Očigledno je da smo posle poraza u prošlom meču morali da se vratimo i oporavimo, odnosno da nekako vratimo naš identiet u čemu mislim da smo uspeli", rekao je za "Meridian sport".

Američki bek ističe da je upravo haos iz prethodne utakmice doneo dodatno jedinstvo u timu!

"Utakmica je bila ekstremno važna za nas – iz više razloga, ali ono što je najvažnije – ovo je plej-of i moramo da budemo povezaniji nego ikad. I mislim da nas je, iako se desilo to što se desilo u prethodnoj utakmici, to nekako dodatno zbližilo i opet nas je pokrenulo da se borimo jedni za druge", poručio je Batler.

Na nemile scene iz drugog duela osvrnuo se kratko, ali jasno:

"Emocije su jednostavno bile jake, svi smo veoma takmičarski nastrojeni i takve stvari se dešavaju."

Sada je fokus potpuno na trofejima! Zvezda juri titule u domaćem šampionatu i ABA ligi, a Batler ima jasan recept za uspeh:

"Mislim da je intenzitet u odbrani najvažniji, da budemo povezani i da se borimo jedni za druge, da igramo kao tim i kao jedna celina", istakao je Amerikanac.

Nema mnogo vremena za slavlje – sledeći izazov već kuca na vrata! Crveno-bele čeka okršaj sa Cedevita Olimpija u četvrtfinalu ABA lige.

"Dobro se osećam i spreman sam za plej-of ABA lige. Verujem da će utakmica biti dobra, a moramo da budemo fokusirani, jer je ovo plej-of i svaki detalj je važan", zaključio je Batler, prenosi Meridian sport.

Prvi meč igra se u četvrtak od 18.30, a ako je verovati Batleru - posle svega što su prošli, Zvezda ulazi u završnicu sezone jača i opasnija nego ikad!