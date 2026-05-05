Košarkaški klub Detroit produžio je ugovor sa trenerom Džej Bi Bikerstafom, nakon što je ekipu predvodio do prve pobede u plej-of seriji još od 2008. godine, preneo je danas ESPN.

Bikerstaf se nalazi u drugoj sezoni na klupi Detroita, pošto je preuzeo tim od Monti Vilijamsa na početku takmičarske 2024/25.

Pod njegovim vođstvom Detroit je ostvario učinak 104/60 (0,634) u regularnom delu sezone, izborio uzastopne plasmane u plej-of i ove godine stigao do prvog mesta u Istočnoj konferenciji.

Detroit je sezonu završio sa 60 pobeda, a u prvoj rundi plej-ofa nadoknadili su zaostatak od 1:3 u seriji protiv Orlanda i plasirali se u polufinale Istočne konferencije trijumfom 116:94 u sedmoj utakmici.

Detroit Pistons - Orlando Medžik Foto: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Pre dolaska Bikerstafa, Detroit je dve uzastopne sezone imao najlošiji skor u NBA ligi. Skok sa 14 pobeda pre dve godine na 60 u sezoni 2025/26. predstavlja najveći napredak u istoriji lige u periodu od dve sezone, prema podacima 'ESPN Research'.

U polufinalu Istočne konferencije Detroit će igrati protiv Klivlenda, a serija počinje u utorak u Detroitu.

Bikerstaf je pre angažmana u Detroitu pet sezona vodio upravo Klivlend, pre nego što je dobio otkaz na kraju sezone 2023/24.

