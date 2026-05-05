Haos i epski skandal koji se desio na meču Zlatibora i Crvene zvezde u Čajetini i dalje je centralna tema srpske javnosti.

Sramotan potez Nikole Kalinića koji je udario Mateja Čibeja prokomentarisali su mnogi, a sada je i čuveni as Partizana, Miroslav Mića Berić, osuo žestoku paljbu po igraču Zvezde.

Berić je, u podkastu "Pick and roll" postavio pitanje - zašto Kalinić nije udario Vila Klajburna kada je igrač Barselone uništavao Zvezdu u plej-inu Evrolige.

- Prošlo je par dana, drugačije bih pričao da se desilo danas. Velika sramota. Sve ono što je Saša Obradović rekao na konferenciji - to je to. Nema šta dalje. Sramotan gest. Šta da kažem? Zašto tako nije uradio protiv Barselone? Što nije udario Vila Klajburna u glavu - rekao je Berić, pa dodao:

- Previše je, svako analizira ko je šta rekao. Apsolutno niko nikoga ne treba da udari, pritom i bez razloga. To je odraz nemoći zbog toga što lošije deluje na terenu. Tako je išla utakmica. Neprijatno ti je i gubiš od jednog Zlatibora. Oni su fenomenalan tim, svaka im čast, ali mislim na poređenje dva tima. Ušli su maksimalno, Protić je uhvatio meč života, izgledao je neverovatno iako se vidi da je disao na škrge. Posle je i smirivao izjavom, svaka mu čast.

Podsetimo, Crvena zvezda je izgubila od Barselone u plej-inu Evrolige (80:72), a na tom meču dominirao je Vil Klajburn. Dao je 22 poena i imao je neverovatan početak meča gde je dao šest trojki iz šest pokušaja.

Barselona je u narednom kolu izgubila od Monaka i ostala bez plej-ofa, a Klajburn je trenutno povređen i sezona je za njega gotova

