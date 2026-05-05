Trener Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović kazao je uoči početka četvrtfinalne serije plej-ofa ABA lige da je Crvena zvezda favorit, ali da njegova ekipa ima svoje adute.

Problem za slovenački tim moglo bi da bude to što nije odigrao takmičarski meč od 19. aprila, dok je Zvezda igrala i plej-in Evrolige i četvrtfinalnu seriju od tri utakmice protiv Zlatibora u plej-ofu KLS-a.

"Plej-of protiv Crvene zvezde počinjemo pod donekle specifičnim okolnostima. Poslednji meč smo odigrali 19. aprila, tako da smo dugo bez takmičarskog ritma. Nažalost, nismo uspeli da odigramo ni pripremne utakmice u ovom periodu, pošto sve ekipe igraju u domaćem prvenstvu, zbog čega nismo mogli da nađemo odgovarajuće protivnike. Odradili smo jedan kraći pripremni period", rekao je Mitrović.

Strateg Cedevita Olimpije je istakao da njegovi izabranici rasterećeno dočekuju okršaje sa evroligašem.

"Crvena zvezda je izuzetno kvalitetan, evroligaški tim sa visokim ambicijama i budžetom. Poslednjih dana su se suočili sa određenim izazovima, koji će ih verovatno dodatno motivisati za kvalitetan nastup. U seriju ulazimo neopterećeni, ali istovremeno i koncentrisani. Svesni smo njihovog kvaliteta, ali smo svesni i sopstvenih prilika. Pred nama zahtevan, ali i motivaciono veoma zanimljiv izazov", kazao je Mitrović.

Serija se igra do dve pobede, a prvi duel između Crvene zvezde i Cedevita Olimpije igra se u četvrtak od 18.30 sati u Beogradu.

