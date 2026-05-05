PLEJ-OF DRAMA POČINJE! Partizan u borbi za polufinale: Penjaroja poslao jasnu poruku!
Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas da je u duelu protiv Bosne fokus na čvrstoj odbrani i maksimalnoj koncentraciji.
"Ulazimo u plej-of, najvažniji deo sezone. Igramo protiv Bosne, ekipe sa kojom smo već odigrali dve utakmice u poslednja dva meseca", rekao je trener, naglašavajući da je rival izuzetno neugodan, preneo je klub.
U sredu, 6. maja od 21 čas, košarkaši Partizana će u prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa ABA lige dočekati Bosnu.
"Moramo da budemo mnogo bolji u odbrani. U prethodnom meču imali smo dosta problema, iako su igrali bez trojice važnih igrača, što dovoljno govori koliko su opasan tim. Očekuje nas zahtevna utakmica i moramo da budemo spremni", dodao je Penjaroja.
O očekivanjima pred meč govorio je i centar Partizana Tonje Džekiri, koji je istakao važnost dobrog starta u seriji.
"Očekivanja su jasna, idemo na pobedu. Moramo da izađemo na teren svesni da je ovo plej-of košarka, dakle, sa ogromnom energijom. Prvu utakmicu igramo kod kuće i zato moramo da pobedimo. Neophodan nam je taj prvi trijumf", rekao je Džekiri.
Klub je saopštio da je zbog "manjeg kapaciteta hale "Aleksandar Nikolić" u odnosu na Beogradsku arenu, ulaz omogućen samo vlasnicima sezonskih karata".
Beta