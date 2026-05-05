SVET KOŠARKE ZAVIJEN U CRNO: Legendarni košarkaš umro nakon duge borbe sa teškom bolešću, bio je jedan od najvećih u svojoj zemlji
Ovu tužnu vest je prenela španska "Marka".
Ortis, jedan od najvećih igrača u istoriji portorikanske košarke, ostavio je dubok trag i na međunarodnoj sceni, nastupajući u NBA ligi za Jutu, kao i u Evropi za klubove poput Real Madrida i Barselone.
Profesionalni put započeo je velikim uspehom 1987. godine, kada je postao tek drugi Portorikanac izabran na NBA draftu, a u domaćoj ligi osvojio je osam šampionskih titula.
Za reprezentaciju Portorika debitovao je 1983. godine, a tokom karijere učestvovao je na brojnim velikim takmičenjima, uključujući i Olimpijske igre u Atini 2004, gde je njegova selekcija ostvarila istorijsku pobedu protiv Sjedinjenih Američkih Država.
U Evropi je nastupao u ACB ligi, gde je sa Barselonom osvojio Kup kralja i igrao finale Evrolige, dodatno potvrdivši status vrhunskog centra svoje generacije.
Njegov doprinos sportu prepoznat je i kroz ulazak u Kuću slavnih portorikanskog sporta 2018. godine i FIBA Kuću slavnih 2019.