Trener Partizana, Đoan Penjaroja, najavio je važan duel protiv Bosne u plej-ofu ABA lige. Očekuje zahtevnu utakmicu i bolju odbranu.
najava
PRED BOSNU! Oglasio se Đoan Penjaroja: "Ulazimo u plej-of, najvažniji deo sezone"!
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Košarkaši Partizana u sredu od 21.00 dočekuju Bosnu u dvorani Aleksandar Nikolić na startu četvrtfinalne serije ABA lige.
Očekivanja pred taj duel izneo je trener crno-belih Đoan Penjaroja:
Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport
Vidi galeriju
- Ulazimo u plej-of, najvažniji deo sezone. Igramo protiv Bosne, ekipe sa kojom smo već odigrali dve utakmice u poslednja dva meseca. Moramo da budemo mnogo bolji u odbrani. U prethodnom meču imali smo dosta problema, iako su igrali bez trojice važnih igrača, što dovoljno govori koliko su opasan tim. Očekuje nas zahtevna utakmica i moramo da budemo spremni - rekao je Penjaroja.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši