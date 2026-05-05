Čuveni košarkaš, Marko Jarić (47), retko se pojavljuje u medijima, ali je u nedavnom i krajnje iskrenom izlaganju progovorio o naličju svetske slave.

Bivši as Minesote, Klipersa i Memfisa istakao je da materijalno bogatstvo često kvari ljudski karakter, te priznao da je upravo zbog roditeljstva morao da prođe kroz potpunu ličnu transformaciju.

Iako godinama živi povučeno, van domašaja javnosti i svetla reflektora, Jarić je napravio presedan gostujući kod Neša Subotića. U ovom nesvakidašnjem razgovoru, proslavljeni košarkaš je "otvorio dušu" i podelio intimne detalje o svom novom načinu života i izazovima sa kojima se susretao nakon završetka trofejne karijere.

- Većina uspešnih sportista ili ljudi uopšte, u sebi nosi dozu arogancije i sebičnosti. Da nije tako, ne biste ni bili uspešni. Ali niko vam u toj ranoj fazi ne kaže da, koliko god vam ta osobina donosi uspeh, ona istovremeno gura od vas i uništava sve ostalo u vašem životu. Svi misle da je put do sreće biti uspešan. Imate mnogo novca i sve to, a onda stignete do tog cilja i zapitate se: Čekaj malo, o čemu to svi pričaju - rekao je Jarić.

Pričao je o tome kako sportisti žive nakon odlaska u penziju.

- Ljudi to ne razumeju. Biti profesionalni sportista znači da si celog života, u osnovi, isprogramiran samo za pobede i poraze. A onda to odjednom prestane. I shvatiš da svakodnevni život ne funkcioniše tako. Ostaneš u čudu i pitaš se: Šta se ovo ovde dešava - dodao je bivši NBA as.

Posebno mesto u njegovom životu zauzimaju ćerke koje je dobio iz braka sa Adrijanom Limom, a upravo njima pripisuje najveću zaslugu za sopstveni preobražaj i životnu zahvalnost.

- Kada me pitaju koja je najbolja investicija koju sam napravio u životu, uvek kažem – uloži u sebe. Disciplina je najviši oblik ljubavi prema sebi. Biti skroman i uvek pokušavati da stvari radiš na pravi način, sa integritetom. Na kraju dana, to se uvek isplati. Toliko sam zahvalan što imam svoju decu. Ne verujem da bih imao dovoljno snage da poguram sebe preko sopstvenih granica i budem toliko odlučan u tome da se promenim, da nije bilo njih - dodao je Jarić.

Jarić je takođe analizirao fenomen svetske elite, pokušavajući da objasni zbog čega pripadnici čuvenih "jedan odsto" najbogatijih ljudi na planeti često gube kompas i donose pogrešne odluke kada su u pitanju životni prioriteti.

- Živimo u svetu zabluda gde se sve meri novcem. Samo zato što je neko uspešan i što je zaradio ogroman novac, ne znači nužno da on zna šta uopšte radi. Šta je opasnije, neuspeh ili uspeh? Najopasnije je misliti da vas novac čini pametnijim ili boljim od drugih - zaključio je Jarić.