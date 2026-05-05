Finalni susret je igran dva dana, počeo je u sjajnoj atmosferi u „FMP Areni“, ali je u ponedeljak prekinut na 4:21 minuta pre kraja, pri vođstvu Dinamika 81:77, zbog nestanka struje, usled velikog kvara na električnoj mreži, pa je finale nastavljeno u utorak od 13.00 sati, kada smo i dobili nove šampione.

Najefikasniji u šampionskom timu bili su Miličić sa 28 i Zorić sa 18, a u redovima Mege Jarc sa 33 i Bjelica sa 23 poena.

Lazar Miličić, sin Darka Miličića, poneo je epitet najkorisnijeg igrača finalnog turnira. Miličić junior je do MVP titule stigao sa ukupno 61 indeksni poen.

Mega je nešto bolje otvorila utakmicu i najviše zahvaljujući raspoloženom Bjelici držala malu prednost do četiri poena razlike, da bi Dinamik u 8. minutu poveo 18:17. Međutim, Mega je preuzela kontrolu i na kraju prvog perioda imala 27:21.

Nezaustavljiv je bio centar Mege Bjelica na startu druge četvrtine, serijom poena odveo je svoj tim na 34:25, a asistirao mu je odlični Jarc. Imao je domaćin sve vreme priključak, u 15. minutu bilo je 38:34. Doveli su Miličić i Aduramo Dinamik na „plus 1“ (43:42) dva minuta kasnije, da bi Zorić vezao pet poena i podigao na 50:45, a na poluvremenu je bilo 50:48 za Dinamik.

Ponovo je Mega povela na startu trećeg deonice, držao je Miličić Dinamik u igri, a posle 26. minuta bilo je 66:58. Napravio je Dinamik sjajnu seriju 11:0 i ponovo poveo (69:66). Dugo je Mega bila bez poena, sve do trojke Stepanovića za izjednačenje, a na poslednju pauzu Dinamik je otišao sa dva poena viška – 71:69.

Sve je bilo otvoreno u poslednjoj četvrtini, igralo se neko vreme koš za koš, a onda je Mega više grešila, pa je Dinamik u 33. minutu imao 77:71. Pogodio je sjajni Jarc, a onda Bjelica napravio petu ličnu grešku što je bio veliki problem za Megu. Usledila je razmena trojki, a na 4:21 minuta pre kraja Dinamik je imao 81:77. U tom trenutku nestala je struja u dvorani i celom kvartu, pa je posle sat vremena pauze ostatak meča pomeren za utorak.

Utakmica je nastavljena baš kao što je završena u ponedeljak, razmenom trojki i serijom promašaja na obe strane. Kada je minut i po pre kraja Zorić pogodio za 90:82, bilo je jasno da je Dinamik na korak do titule. Pokušala je Mega šutevima za tri poena, smanjio je Stepanović sa linije penala na 83:90, a tačku na veliku pobedu Dinamika stavio je Zorić novom trojkom na 23 sekunde pre kraja. Pogodio je za tri i Omerović, pa na drugoj strani Aduramo za dva 15 sekundi pre sirene (95:86). Usledili su tajm-auti koji nisu mogli ništa da promene i moglo je da počne veliko slavlje kadeta Dinamika.

U meču za treće mesto, Partizan je u neizvesnoj utakmici slavio protiv Crvene zvezde – 87:85 (27:19, 24:24, 16:18, 18:26).

Najviše poena u pobedničkoj ekipi postigli su Jovanović 22 i Radovanović 18, a u poraženom timu Veselinović 30 i Janjušević 21.