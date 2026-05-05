Finalni susret je igran u sjajnoj atmosferi u „FMP Areni“, ali je u ponedeljak prekinut na 4:21 minuta pre kraja, pri vođstvu Dinamika 81:77, zbog nestanka struje, usled velikog kvara na električnoj mreži, pa je finale nastavljeno u utorak od 13.00 sati, kada smo i dobili nove šampione.

Mega je nešto bolje otvorila utakmicu i najviše zahvaljujući raspoloženom Bjelici držala malu prednost do četiri poena razlike, da bi Dinamik u 8. minutu poveo 18:17. Međutim, Mega je preuzela kontrolu i na kraju prvog perioda imala 27:21.

Nezaustavljiv je bio centar Mege Bjelica na startu druge četvrtine, serijom poena odveo je svoj tim na 34:25, a asistirao mu je odlični Jarc. Imao je domaćin sve vreme priključak, u 15. minutu bilo je 38:34. Doveli su Miličić i Aduramo Dinamik na „plus 1“ (43:42) dva minuta kasnije, da bi Zorić vezao pet poena i podigao na 50:45, a na poluvremenu je bilo 50:48 za Dinamik.

Ponovo je Mega povela na startu trećeg deonice, držao je Miličić Dinamik u igri, a posle 26. minuta bilo je 66:58. Napravio je Dinamik sjajnu seriju 11:0 i ponovo poveo (69:66). Dugo je Mega bila bez poena, sve do trojke Stepanovića za izjednačenje, a na poslednju pauzu Dinamik je otišao sa dva poena viška – 71:69.

Sve je bilo otvoreno u poslednjoj četvrtini, igralo se neko vreme koš za koš, a onda je Mega više grešila, pa je Dinamik u 33. minutu imao 77:71. Pogodio je sjajni Jarc, a onda Bjelica napravio petu ličnu grešku što je bio veliki problem za Megu. Usledila je razmena trojki, a na 4:21 minuta pre kraja Dinamik je imao 81:77. U tom trenutku nestala je struja u dvorani i celom kvartu, pa je posle sat vremena pauze ostatak meča pomeren za utorak.

Utakmica je nastavljena baš kao što je završena u ponedeljak, razmenom trojki i serijom promašaja na obe strane. Kada je minut i po pre kraja Zorić pogodio za 90:82, bilo je jasno da je Dinamik na korak do titule. Pokušala je Mega šutevima za tri poena, smanjio je Stepanović sa linije penala na 83:90, a tačku na veliku pobedu Dinamika stavio je Zorić novom trojkom na 23 sekunde pre kraja. Pogodio je za tri i Omerović, pa na drugoj strani Aduramo za dva 15 sekundi pre sirene (95:86). Usledili su tajm-auti koji nisu mogli ništa da promene i moglo je da počne veliko slavlje kadeta Dinamika.

Najefikasniji u šampionskom timu bili su Miličić sa 28 i Zorić sa 18, a u redovima Mege Jarc sa 33 i Bjelica sa 23 poena.

